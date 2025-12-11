Accesso Archivi

giovedì 11 dicembre 2025

Ep.730- Sostenibilità e diversità bioculturale, cucina italiana patrimonio Unesco – Mattarella: “In alcune carceri condizioni inaccettabili”

Sostenibilità e diversità bioculturale, la cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco. Da Vissani a Bottura e Circiello, esultano gli chef.

Mattarella a Rebibbia: “Le carceri garantiscano speranza e rinascita, in alcuni istituti le condizioni sono totalmente inaccettabili”.

Esplosione fabbrica abusiva fuochi d’artificio, tre condanne e caos in aula. Nell’incidente del 18 novembre 2024 a Ercolano persero la vita tre giovani, alla lettura della sentenza i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici.

