L'unione potrebbe dare vita a un colosso del valore di oltre 50 miliardi di dollari

Le case automobilistiche giapponesi Nissan e Honda hanno annunciato di avere avviato trattative ufficiali per unire le forze in una fusione che porterà alla formazione del terzo produttore di automobili al mondo per vendite. Le due società hanno riferito di aver firmato un memorandum d’intesa. “Prevediamo che se questa integrazione si concretizzerà, saremo in grado di offrire un valore ancora maggiore a una base di clienti più ampia”, ha affermato il ceo di Nissan Makoto Uchida in una dichiarazione.

La fusione potrebbe dare vita a un colosso del valore di oltre 50 miliardi di dollari in base alla capitalizzazione di mercato di tutte e tre le case automobilistiche. Insieme, Honda e l’alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi acquisirebbero dimensioni per competere con Toyota Motor e con la tedesca Volkswagen. Toyota ha partnership tecnologiche con la giapponese Mazda Motor e Subaru. Anche dopo una fusione Toyota, che ha prodotto 11,5 milioni di veicoli nel 2023, rimarrebbe la principale casa automobilistica giapponese. Se si unissero, le tre aziende più piccole produrrebbero circa 8 milioni di veicoli. Nel 2023, Honda ha realizzato 4 milioni e Nissan 3,4 milioni. Mitsubishi Motors ha realizzato poco più di 1 milione. Nissan, Honda e Mitsubishi hanno annunciato ad agosto che avrebbero condiviso componenti per veicoli elettrici come le batterie e avrebbero portato avanti la ricerca in modo congiunto per la guida autonoma per adattarsi meglio ai cambiamenti radicali incentrati sull’elettrificazione, in seguito a un accordo preliminare tra Nissan e Honda stipulato a marzo. Honda, la seconda casa automobilistica giapponese, è ampiamente considerata l’unico probabile partner giapponese in grado di effettuare un salvataggio di Nissan, che ha lottato dopo uno scandalo iniziato con l’arresto del suo ex presidente Carlos Ghosn alla fine del 2018 con l’accusa di frode e uso improprio di beni aziendali, accuse che lui nega. Alla fine è stato rilasciato su cauzione ed è fuggito in Libano. Parlando lunedì ai giornalisti a Tokyo tramite un collegamento video, Ghosn ha deriso la fusione pianificata come una “mossa disperata”. Lunedì, le sue azioni di Nissan quotate a Tokyo hanno guadagnato l’1,6%. Sono balzate di oltre il 20% dopo che la notizia della possibile fusione è stata diffusa la scorsa settimana. Le azioni Honda sono aumentate del 3,8%. L’utile netto di Honda è sceso di quasi il 20% nella prima metà dell’anno fiscale aprile-marzo rispetto all’anno precedente, poiché le vendite hanno sofferto in Cina. La fusione riflette una tendenza dell’intero settore verso il consolidamento.

Da Nissan, Honda potrebbe ottenere SUV di grandi dimensioni con carrozzeria su telaio basati su camion come Armada e Infiniti QX80 che Honda non ha, con grandi capacità di traino e buone prestazioni fuoristrada, ha detto Sam Fiorani, vicepresidente di AutoForecast Solutions, ad Associated Press. Nissan ha anche anni di esperienza nella costruzione di batterie e veicoli elettrici e propulsori ibridi che potrebbero aiutare Honda nello sviluppo dei propri veicoli elettrici e della prossima generazione di ibridi. Tuttavia, la società ha riferito a novembre che avrebbe tagliato 9.000 posti di lavoro, ovvero circa il 6% della sua forza lavoro globale, e ridotto la sua capacità produttiva globale del 20% dopo aver segnalato una perdita trimestrale di 9,3 miliardi di yen (61 milioni di dollari). Di recente ha riorganizzato la sua dirigenza e Makoto Uchida, il suo amministratore delegato, ha accettato un taglio dello stipendio del 50% per assumersi la responsabilità dei problemi finanziari, affermando che Nissan aveva bisogno di diventare più efficiente e rispondere meglio ai gusti del mercato, ai costi crescenti e ad altri cambiamenti globali. Le case automobilistiche in Giappone sono rimaste indietro rispetto ai loro grandi rivali nell’elettrico e stanno cercando di tagliare i costi e recuperare il tempo perso. La notizia di una possibile fusione è emersa all’inizio di questo mese, con report non confermati che riferivano di colloqui su una più stretta collaborazione guidati in parte dalle aspirazioni del produttore di iPhone di Taiwan Foxconn di legarsi a Nissan, che ha un’alleanza con la francese Renault e Mitsubishi. Durante un briefing, il segretario di gabinetto Yoshimasa Hayashi ha detto che ha commentato i dettagli dei piani delle case automobilistiche, ha affermato che le aziende giapponesi devono rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione. “Dato che l’ambiente imprenditoriale che circonda l’industria automobilistica sta cambiando notevolmente, e che la competitività nel settore delle batterie e dei software sta diventando sempre più importante, prevediamo che saranno adottate le misure necessarie per sopravvivere alla concorrenza internazionale”, ha affermato Hayashi.

