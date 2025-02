La “scelta più intelligente per la città”. Il produttore cinese Byd ha lanciato dalle Ogr di Torino ‘Atto 2‘, il nuovo B-Suv elettrico che abbina sicurezza, comfort e tecnologia. Il modello misura 4,3 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza e verrà prodotto in quattro colorazioni e due allestimenti, active e boost. Il lancio in Italia sarà accompagnato da una massiccia campagna promozionale, con spot televisivi anche in concomitanza con il Festival di Sanremo. Intanto nelle prossime settimane è in programma, sempre a Torino, un incontro tra il colosso cinese e i fornitori italiani. “Quello che potevo fare era consentire alla componentistica italiana di essere la prima ad aprirsi con la propria competitività e con la propria tecnologia – ha sottolineato Alfredo Altavilla, advisor di Byd per il mercato europeo – L’evento del 20-21 febbraio a Torino speriamo metta in condizioni quanti più fornitori possibili di diventare partner di Byd. Nel lungo termine credo sia una scelta che possa essere molto importante per la componentistica italiana”. Al momento non è in programma l’apertura di uno stabilimento in Italia dopo quelli in Ungheria e Turchia. “In Europa di stabilimenti ce ne sono fin troppi – ha ammesso Altavilla – concentriamoci sul far crescere i volumi dell’azienda e poi vedremo i possibili sbocchi produttivi ulteriori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata