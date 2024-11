Casa automobilistica giapponese ridurrà capacità produttiva del 20% in tutto il mondo

Nissan ridurrà la sua capacità produttiva globale del 20%, riducendo contestualmente la sua forza lavoro globale di 9mila unità. Lo ha comunicato l’azienda giapponese oggi nell’ambito della presentazione dei suoi risultati relativi al primo semestre fiscale 2024, in cui è stato registrato un forte calo delle vendite.

Nissan ha dichiarato di stare attuando diverse misure per ridurre le spese generali, amministrative e di vendita, per diminuire il costo dei beni venduti, per razionalizzare il portafoglio di attività e per dare priorità alle spese in conto capitale e agli investimenti in ricerca e sviluppo.

