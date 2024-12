Alla cerimonia anche il neo pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli

I Caschi d’Oro e Volanti ACI nella serata di giovedì 19 dicembre hanno celebrato le grandi firme del motorsport mondiale ed italiano, per una splendida kermesse raccolta nella sala del Museo Checco Costa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nel cuore della Motor Valley, culla tricolore dello sport a quattro ruote, Autosprint e l’Automobile Club d’Italia hanno accolto i principali protagonisti della stagione 2024 e diverse leggende dei motori per consegnare gli ambiti oscar del motorsport, tra sorrisi e racconti, prima di congedarsi con gli auguri di fine anno. Ospiti della serata anche le istituzioni locali, rappresentate dal Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale ed il Sindaco di Imola Marco Panieri, affiancati dal Presidente Formula Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Gian Carlo Minardi.

In apertura delle premiazioni, una sorpresa da parte di Corriere dello Sport ed Autosprint ha reso omaggio al Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, al quale sono stati consegnati due Caschi d’Oro; uno individuale per il suo operato “per il lavoro svolto, l’impegno ed i risultati ottenuti alla presidenza della Federazione”, al quale si è aggiunto il secondo dedicato all’ACI, che il Presidente Sticchi ha condiviso con la sua squadra rappresentata dalle due figure operative cardine in ambito ACI, il Direttore Centrale della Direzione Sportiva Automobilistica Marco Ferrari ed il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano. Casco d’oro consegnato anche a Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, tornato per l’occasione nella sua città natale di Imola. Altre star della serata il neo pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli e il team principal della McLaren, campione del Mondo costruttori, Andrea Stella. Tra i tanti campioni celebrati ed i premi riconosciuti, l’Automobile Club d’Italia ha conferito le sue massime onorificenze in ambito sportivo; al campione F.3 Leonardo Fornaroli è andato il Volante d’Oro ACI, il Volante d’Argento ACI al campione del mondo karting KZ Giuseppe Palomba e due Volanti di Bronzo ACI hanno riconosciuto i meriti di Antonio Fuoco, tra gli autori della vittoria alla 24h di Le Mans e di Andrea ‘Zippo’ Zivian, campione europeo nel FIA Historic ERC applaudito anche per le medaglie d’oro ottenute ai FIA Motorsport Game.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata