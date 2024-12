Il veicolo si distingue per prestazioni sportive, un design raffinato e tecnologie all'avanguardia

(LaPresse) Byd, leader mondiale nella produzione di veicoli con nuove energie, ha svelato lunedì 9 dicembre a Milano il suo nuovo Suv, Sealion 7. Il veicolo si distingue per prestazioni sportive, un design raffinato e tecnologie all’avanguardia. “L’attuale quota di mercato dei veicoli elettrici in Italia è intorno al 4%, equamente divisa tra Tesla (2%) e gli altri costruttori (2%). Siamo molto soddisfatti, e lo sono anche i concessionari che collaborano con noi, perché Byd rappresenta tra il 20 e il 30% di questa quota, senza necessità di incentivi particolari,” ha dichiarato Alessandro Grosso, responsabile per l’Italia di BYD, a margine dell’evento di presentazione. Sul tema dei prezzi, Grosso ha aggiunto: “Il segmento d’ingresso parte da 46.500 euro per un SUV elettrico. Non puntiamo a ridurre i prezzi per aumentare le vendite, ma crediamo che il valore residuo e il prezzo siano leve fondamentali per evitare situazioni in cui un usato di due anni finisca per costare più del nuovo.”

