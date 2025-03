Il diciottenne bolognese ha esordito in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli – bolognese, diciott’anni compiuti ad agosto, cresciuto nella Scuola Federale ACI Sport – continua a far sognare l’Italia, grazie allo straordinario talento maturato anche attraverso il programma federale ACI Team Italia, che lo ha seguito fin dagli inizi della sua carriera nel mondo del karting. Nel suo esordio in Formula 1 con il team Mercedes-AMG Petronas – con la sicurezza e la lucidità di un pilota esperto – Antonelli, ha affrontato un Gran Premio d’Australia reso insidioso dalle condizioni meteo variabili, mettendo in mostra tutta la sua abilità con una serie di sorpassi spettacolari, fino a tagliare il traguardo al quarto posto, a un passo dal podio. Una prestazione che ha dimostrato, ancora una volta, il grande valore di pilota del giovane bolognese, ma anche la qualità e l’importanza dell’impegno dell’Automobile Club d’Italia nell’individuare e far crescere i migliori talenti italiani e la validità del percorso formativo offerto dal Progetto Giovani dell’ACI, un articolato programma di iniziative che – investendo, ogni anno, sui migliori talenti nazionali – accompagna i più meritevoli fino ai massimi livelli del motorsport, e che sta portando alla ribalta una nuova, sorprendente, generazione di piloti.

Il percorso di Andrea Kimi Antonelli prima di esordire in F1

L’Automobile Club d’Italia ha avuto il privilegio di seguire Antonelli fin dagli inizi della sua carriera, accompagnandolo in una crescita costante, costellata di successi importanti che lo hanno imposto come uno dei piloti italiani più promettenti della sua generazione. Nel 2021, dopo aver conquistato numerosi titoli nazionali e internazionali nel karting, il passaggio alle monoposto è stato segnato dalla partecipazione al Supercorso Federale ACI Sport, il prestigioso stage formativo della Scuola Federale diretta Raffaele Giammaria e supervisionata da Gian Carlo Minardi. Anche in questa occasione, Antonelli ha evidenziato non solo eccezionali capacità al volante, ma anche la padronanza delle fondamentali competenze comportamentali, cognitive e relazionali in grado di fare la differenza tra pilota e campione.

I traguardi e i premi raggiunti dal giovane pilota

Il suo palmarès parla chiaro: nel 2022 ha conquistato i titoli di Campione italiano e tedesco di Formula 4. Impresa che gli è valsa anche il Volante d’Oro ACI e il Casco d’Oro Autosprint nelle prestigiose premiazioni della stagione. Nel 2023 ha replicato il successo in Formula Regional, imponendosi sia nella serie Middle East che nel Formula Regional European Championship by Alpine, premiato questa volta con il Volante ACI d’Argento ed il Ruotino d’Oro Pirelli. Nel 2024 ha affrontato con determinazione il passaggio diretto alla FIA Formula 2, senza transitare per la Formula 3, e ha centrato vittorie prestigiose come la Sprint Race di Silverstone e la Feature Race di Budapest. Risultati che hanno confermato la sua maturità e preparazione per il debutto nella massima serie. Archiviato l’esordio, più che promettente, di Melbourne, Antonelli guarda già alla prossima sfida. Questo fine settimana, infatti, sarà in pista per il Gran Premio di Cina, determinato a proseguire al meglio il percorso in Formula1.

