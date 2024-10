Il gruppo cinese lancia il modello di lusso nel segmento fuoristrada

Al Salone dell’Auto di Parigi 2024, il gruppo cinese BYD è protagonista con il suo suv elettrico di lusso Yangwang U8, progettato per spingere al limite le possibilità di un fuoristrada. Questo veicolo plug-in ha un design che lo pone in concorrenza con i fuoristrada premium come il Land Rover Defender. L’U8 è alimentato da quattro motori elettrici. Tra le sue caratteristiche la capacità di attraversare corsi d’acqua fino a un massimo di 30 minuti. Oltre alla sua funzione di galleggiamento, l’U8 vanta anche una rotazione a 360 gradi sul posto. Sebbene sia attualmente venduto solo in Cina, BYD sta esplorando la possibilità di introdurlo nei mercati europei.

