Lo special advisor del gruppo alla presentazione del Suv Sealion 7

(LaPresse) Byd, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie, si prepara a conquistare il mercato europeo. Lunedì, a Milano, ha presentato il SUV Sealion 7, un concentrato di tecnologia, design elegante e prestazioni sportive. L’evento è stato anche l’occasione per discutere con Alfredo Altavilla, special advisor per l’Europa di Byd, degli obiettivi dell’azienda cinese nel nostro Paese. “La nostra strategia si basa sull’offerta di una tecnologia superiore, sia nel settore elettrico sia, soprattutto, in quello ibrido. L’obiettivo per i nostri clienti che scelgono vetture ibride è garantire un’esperienza tecnologicamente neutrale, offrendo la possibilità di utilizzare l’auto come una tradizionale vettura a benzina, ma con autonomie da record, grazie al nuovo motore turbo 1.5 a tre cilindri, caratterizzato da attriti ridottissimi. Allo stesso tempo, possono sfruttare la modalità ibrida con propulsione elettrica o persino utilizzare l’auto in modalità completamente elettrica,” ha spiegato Altavilla durante la presentazione. In merito alla strategia per conquistare quote di mercato rispetto ai competitor, Altavilla ha dichiarato: “Puntiamo su due elementi fondamentali: l’ingegneria di prodotto e la tecnologia dei contenuti. Offriamo un livello di dotazioni di altissima qualità, tutte incluse di serie. Nel nostro listino non esistono optional: ciò che proponiamo è già completo. Non aspiriamo a essere ‘il brand più economico del mercato’, ma ci posizioniamo con prezzi coerenti al valore e ai contenuti delle nostre vetture. Non vogliamo essere percepiti come una semplice ‘cinesata’,” ha concluso il manager.

