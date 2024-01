Si tratta degli Scorpion All Terrain Plus e degli Stella Bianca chiodati

Pirelli apre il 2024 equipaggiando le avventure estreme di due Porsche iconiche, con gli Scorpion All Terrain Plus sulla Porsche 911 Dakar attraverso il deserto africano e gli Stella Bianca chiodati per la Porsche 550 Spyder sulla pista ghiacciata di Zell Am See. È una collaborazione storica quella che lega Pirelli alla casa di Stoccarda, tanto che fu proprio la Porsche 911 ad avere il primo pneumatico Pirelli marcato nel 1982.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata