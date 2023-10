Offerto un primo equipaggiamento su misura per le auto simbolo di questa tradizione

Da più di 40 anni gli pneumatici Pirelli hanno accompagnato la storia delle granturismo Maserati: dalla prima Biturbo lanciata nel 1982 con il Cinturato P7 alla GranTurismo Folgore 100% elettrica gommata P Zero Elect. Vetture sportive ma anche confortevoli, sia per i lunghi viaggi sia per l’utilizzo quotidiano, questa tipologia di auto mantiene da sempre prestazioni e comfort come punti fermi, nonostante i decenni di evoluzione. Oggi Pirelli offre un primo equipaggiamento su misura per le auto simbolo di questa tradizione: P Zero e P Zero Elect rispettivamente per Maserati GranTurismo e GranTurismo Folgore, mentre per i collezionisti di Maserati Biturbo è stato realizzato un nuovo Cinturato P7 della gamma Collezione, esposto all’edizione appena conclusa del Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna. Tutti pneumatici con sviluppo dedicato, in collaborazione con Maserati, come indica la marcatura MGT sul fianco di tali prodotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata