Il nove volte campione del mondo di motociclismo parteciperà alla 24 Ore di Dubai del mese prossimo e alla 12 Ore di Bathurst

Il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi entra a far parte ufficialmente della scuderia di piloti Bmw M Motorsport. Il 43enne pilota marchigiano parteciperà alla 24 Ore di Dubai del mese prossimo e alla 12 Ore di Bathurst, gara che apre la stagione dell’Intercontinental GT Challenge. Rossi è stato ora aggiunto al roster dei piloti della BMW, il che significa che sarà “disponibile anche per ulteriori apparizioni in gare e test con le auto da corsa Bmw M Motorsport”.

More than a driver – part of the family! We are proud to announce @ValeYellow46 as the newest member of our BMW M works driver squad.#bmwmmotorsport @followWRT pic.twitter.com/Dv0maEOOVk — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) December 22, 2022

“Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale della Bmw M ed è una grande opportunità“, ha detto Rossi. “L’anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team WRT con il quale mi sono trovato molto bene e sono molto felice che il team WRT abbia scelto Bmw M Motorsport come nuovo partner”, ha aggiunto. Il capo della Bmw Motorsport, Andreas Roos, ha detto che Rossi è stato “una leggenda vivente” per i suoi successi su due ruote, ma ha aggiunto che “ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota sulle quattro ruote”.

