Ecco il logo e il manifesto di design

Trarre ispirazione dal passato per creare il futuro, in una filosofia ‘Progressive Classic’. Lancia svela il nuovo logo e ‘rinasce’ con Lancia Pu+Ra Zero “il nostro manifesto di design per i prossimi 100 anni”, spiega il ceo Luca Napolitano.

