Il dolore della famiglia in una nota

Ancora una tragedia scuote il mondo delle moto. Dopo il serio incidente dello scorso sabato durante Gara 1 del Campionato del mondo FIM Supersport 300 in occasione del Round Pirelli del Portogallo all’Autodromo Internacional do Algarve, gli organizzatori del Mondiale comunicano “con grande tristezza” la scomparsa di Victor Steeman (MTM Kawasaki). Steeman è rimasto coinvolto con altri piloti in un incidente in curva 14: la gara è stata immediatamente sospesa con le bandiere rosse.

La famiglia del giovane pilota ha diramato una nota: “Purtroppo quello che tutti i genitori di un pilota di motociclismo temono sempre è accaduto. Il nostro Victor non è riuscito a vincere quest’ultima gara. Nonostante l’insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Vogliamo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà moltissimo”. “La famiglia della FIM, Dorna e l’Autodromo Internacional do Algarve porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team di Victor e a tutti coloro che gli volevano bene”, si legge nella nota.

