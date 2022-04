Piccola, totalmente elettrica, potrebbe essere guidata a partire dai 14 anni

A oltre 50 anni dal suo “pensionamento” potrebbe tornare sul mercato la Fiat Topolino. Al Lingotto e al quartier generale del Gruppo Stellantis sarebbe un’ipotesi molto caldeggiata. L’idea sarebbe quella di lanciare lo storico modello, a emissioni zero, nel 2023, sfruttando le sinergie con Citroen e Opel.

Se le indiscrezioni che circolano a Torino diventeranno realtà la vettura avrà una trazione al 100 per cento elettrica, in linea col piano strategico industriale Dare Forward 2030, illustrato a inizio marzo. Capitalizzando le sinergie tra i vari marchi acquisiti il colosso dell’auto nato dalla fusione tra Fca e Psa starebbe ripensando la nuova Topolino partendo dalla Citroen Ami che, fin dal momento del lancio nel 2020, ha ispirato la Opel Rocks-e. Secondo il progetto, che sarebbe già in fase avanzata, la nuova auto non sarebbe un semplice clone dei modelli a cui si ispira, ma avrebbe alcuni dettagli inediti come il tetto apribile.

Per quanto riguarda il “motore” la nuova Topolino potrebbe essere dotata di batteria agli ioni di litio a una capacità di 5,5 kWh, ricaricabile mediante presa Schuko a 2,2 kW in appena 3 ore, con una capacità di otto cavalli, per un’autonomia di 70 km. Un’auto piccola e compatta che potrebbe essere guidata a partire da 14 anni.

