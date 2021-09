Il cantante al Lingotto per il lancio dell'auto in collaborazione tra Fiat e RED

(LaPresse) A Torino Fiat ha presentato la 500 RED full electric, in collaborazione con l’associazione no profit fondata da Bono degli U2 insieme a Bobby Shriver per combattere l’Aids e ora in prima fila nella battaglia contro il Covid. Lo scenario è Casa 500, il nuovo spazio espositivo parte del complesso museale della Pinacoteca Agnelli al Lingotto. Sul giardino pensile, inaugurato per l’occasione, il Ceo di Fiat e Stellantis Olivier Francois e il cantante della band irlandese hanno conversato di auto, industria, futuro, sostenibilità e pandemia.”Portare i vaccini in ogni parte del mondo non è un atto di carità, è un atto di interesse verso sé stessi”, ha detto Bono che poi ha raccontato il suo rapporto con il marchio italiano: “Amo questa compagnia. Mio padre aveva una Fiat, la mia prima macchina è stata una Fiat ma l’ho distrutta. Amo la storia di questa azienda, la 500 è un’idea romantica”.

