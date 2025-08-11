Caldo record, anticiclone in Italia: bollino rosso a Bolzano

Temperature massime in aumento su aree costiere di Liguria e Toscana, su gran parte del Lazio, sulle Murge in Puglia e su Sardegna meridionale

Caldo estremo in questi giorni in Italia, e in diverse parti d’Europa, per l’arrivo di un’ondata di calore di un anticiclone chiamato Caronte. Le temperature sono roventi già da sabato ma domani e dopodomani dovrebbe arrivare il picco di caldo.

Non c’è tregua almeno fino al 15 agosto – dicevano fino a qualche giorno fa i meteorologi – ma ora sembra che non si riuscirà a respirare ancora fino al 17-18 agosto.

Le temperature dei prossimi giorni

Temperature massime in aumento su aree costiere di Liguria e Toscana, su gran parte del Lazio, sulle Murge in Puglia e su Sardegna meridionale; in calo sul Friuli-Venezia Giulia, meno marcato su Romagna, Marche, Veneto e Trentino; stazionarie altrove.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali sulle zone dell’Adriatico settentrionale, ma in attenuazione da metà giornata; generalmente deboli settentrionali al meridione con locali rinforzi, tendenti a divenire variabili dal pomeriggio; deboli variabili sul resto del paese, ma con rinforzi pomeridiani nord-orientali su zone appenniniche centro-settentrionali e con caratteristiche di brezza lungo le coste nelle ore più calde.

Mari: mosso l’Adriatico meridionale, lo Ionio e localmente lo stretto di Sicilia; generalmente poco mossi tutti gli altri mari, con moto ondoso più sostenuto sull’Adriatico settentrionale, fino al mattino.

Bollino rosso a Bolzano per il caldo

A causa delle temperature estremamente elevate e del conseguente rischio per la salute, nella zona di Bolzano, in Valle dell’Adige e in Bassa Atesina scatta il livello di allerta rosso per il 12 e 13 agosto. “Anche nei prossimi giorni masse d’aria tropicali continueranno a determinare temperature molto elevate, superiori ai 37 gradi”. A spiegarlo è il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. Stante la situazione attuale, nella zona di Bolzano, nella Valle dell’Adige e nella Bassa Atesina, dove il termometro non scende sotto i 20 gradi nemmeno durante le ore notturne, il livello di allerta del Centro funzionale provinciale sarà elevato al livello più alto, ovvero rosso.

“Sabato abbiamo innalzato l’allerta al secondo livello, quello arancione”, sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer. “Poiché questa situazione persiste ormai da tre giorni, abbiamo previsto di innalzare l’allerta al primo livello, quello rosso”. Questo livello di allerta viene emesso quando persiste una situazione a rischio, con temperature molto elevate e un raffreddamento notturno insufficiente negli ambienti abitativi. “In caso di Caldo estremo è importante informarsi ed essere preparati. È necessario proteggere sé stessi e gli altri per evitare effetti negativi sulla salute. Questo vale non solo a valle, ma anche in montagna”, sottolinea Gallmetzer.

