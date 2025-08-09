Caldo, tornano ad alzarsi le temperature: domani 13 bollini arancioni

Bollino rosso per il caldo domenica a Firenze, unica città italiana con il grado 3 di allerta per la nuova ondata di calore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Saranno 13 le città da bollino arancione, a partire da Milano e Roma: livello due di allerta anche per Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Torino, Trieste e Verona.

Il picco a Ferragosto

Il nuovo rialzo delle temperature è dovuto a una rimonta significativa dell’anticiclone nord-africano sul Mediterraneo, con il ritorno di un’ondata di calore stabile e persistente. Il picco è atteso a Ferragosto con valori tra i 35 e i 40 gradi. Le regioni più colpite saranno Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna e alcune aree interne del Sud. Da metà agosto, soprattutto dopo il 16, i modelli indicano un probabile calo termico e un aumento dei temporali su Nord e, in parte, sulle regioni centrali. Il Sud potrebbe invece rimanere ancora sotto l’influenza del caldo persistente.