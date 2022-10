Foto dall'archivio

Tornano in Italia forti piogge e temporali. Già nel corso della domenica generale peggioramento delle condizioni meteo con l’arrivo delle piogge su molti tratti del Nordovest, su parte del Centro fino all’area del basso Tirreno, come riporta un articolo de ilmeteo.it. Qui tra le aree più colpite è stata sicuramente la parte più occidentale della Sicilia specie il trapanese dove si sono abbattuti forti rovesci e intensi nubifragi responsabili di eventi alluvionali.

La ragione di questo annunciato peggioramento è da attribuirsi all’approfondimento di un insidioso vortice ciclonico sul basso Tirreno che continuerà così a condizionare il meteo anche per la giornata odierna. In queste ore infatti segnaliamo piogge sparse sulle regioni di Nordovest, in Emilia Romagna, in Toscana, sul lato occidentale della Sardegna e su molti tratti del Sud, dice ancora ilmeteo.it.

A rischio soprattutto il Sud della Campania, la Calabria e in seguito anche Basilicata e Puglia. Queste saranno le aree dove i fenomeni potranno risultare più diffusi ed abbondanti anche sotto forma di forti temporali. Per queste zone inoltre vi segnaliamo che è stata emessa un’Allerta meteo della protezioni Civile insieme ad altre regioni d’Italia. Ma come evolverà poi la situazione del tempo fino a sera? Nel corso del pomeriggio si avvertiranno i primi segnali di un miglioramento sulle regioni di Nordovest ed entro sera anche su gran parte del Centro, mentre rimarrà ancora fortemente compromesso il meteo al Sud in particolare sui distretti orientali della Basilicata e su quelli centro-meridionali della Puglia. Qui sono attesi forti temporali accompagnati pure da qualche locale nubifragio.

