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mercoledì 22 luglio 2026

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Yacht Club de Monaco, a settembre torna Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous

Yacht Club de Monaco, a settembre torna Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous
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L’evento si terrà il 20 e 21 settembre

La sesta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous si terrà il 20 e 21 settembre allo Yacht Club de Monaco. Dal suo lancio nel 2021, l’evento annuale è diventato una piattaforma internazionale di riferimento dedicata alla promozione dell’innovazione, della sostenibilità e della collaborazione nel settore dei porti turistici.

Bernard d’Alessandri: “Un porto turistico è parte integrante del territorio”

“Un porto turistico non è più semplicemente un luogo dove ormeggiare le imbarcazioni: è parte integrante del territorio, ne sostiene lo sviluppo e deve rispondere alle sfide ambientali e alle aspettative delle nuove generazioni di diportisti”, afferma Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello Yacht Club de Monaco. Organizzato da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, con il supporto di partner tra cui la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, ESA NanoTech, Bombardier, MB92 Group, Skytopia, Plus Marine e Italian Yacht Masters, l’evento riunirà circa 250 professionisti dei settori dei porti turistici, della Nautica e delle eco-tecnologie. Investitori, gestori di marine, architetti, autorità pubbliche e aziende tecnologiche si confronteranno sul futuro delle infrastrutture portuali e dello sviluppo sostenibile delle aree costiere. “In sei anni questo appuntamento è diventato un catalizzatore del cambiamento globale. Non parliamo di sostenibilità in termini astratti, ma favoriamo partnership e trasferimenti tecnologici che trasformano i porti turistici sostenibili in una realtà operativa”, sottolinea José Marco Casellini, amministratore delegato di M3 Monaco.

Yacht Club de Monaco, a settembre torna Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous

L’evento

Nel corso degli anni, l’evento ha presentato 146 innovazioni provenienti da 28 Paesi, 42 progetti di porti turistici in 19 nazioni e 34 proposte architettoniche elaborate da 28 studi internazionali. Molte di queste innovazioni sono passate dalla fase progettuale alla commercializzazione, a testimonianza della crescente maturità del settore. L’edizione 2026 introduce inoltre una nuova classificazione delle aziende partecipanti in base al loro stadio di sviluppo: Pre-Revenue, Post-Revenue e Scaling Revenue. L’obiettivo è facilitare l’individuazione, da parte di investitori e operatori del settore, delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze. Le innovazioni saranno valutate in sette categorie e presentate in un catalogo elettronico disponibile da metà agosto. Le categorie comprendono la tutela della biodiversità, l’ottimizzazione e la produzione di energia, la gestione dei porti turistici, la gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche e i nuovi materiali per le infrastrutture.

Tra le principali novità del 2026 figura il lancio dello S3 – Smart & Sustainable Standard, un nuovo marchio sviluppato da M3 Monaco per riconoscere i porti turistici impegnati in un percorso di sostenibilità, innovazione ed eccellenza operativa. L’iniziativa punta a promuovere il miglioramento continuo e a valorizzare le strutture che hanno già adottato strategie sostenibili di lungo periodo. L’evento ospiterà inoltre il tradizionale concorso internazionale di architettura, che quest’anno vedrà professionisti e studenti impegnati nella progettazione della trasformazione sostenibile della Marina di Opatija, in Croazia. I partecipanti dovranno elaborare proposte per un Marina Hub multifunzionale e una scuola di vela integrata con un centro dedicato alla biodiversità marina, coniugando innovazione, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio locale. Un’altra novità è rappresentata da Smart Marina Connect, una piattaforma digitale B2B che consentirà ai gestori di porti turistici e ai fornitori di soluzioni innovative di continuare a collaborare e sviluppare progetti durante tutto l’anno. Attraverso conferenze, workshop, presentazioni di progetti e sessioni di networking, la Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous mira ad accelerare l’innovazione, rafforzare le partnership e promuovere soluzioni concrete per lo sviluppo sostenibile dei porti turistici a livello globale.

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