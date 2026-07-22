Sinner con Laila Hasanovic in Sardegna, vacanza di passione

È un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che vediamo sulla copertina del numero di Chi in edicola questa settimana. Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l’inseparabile cane Snoopy, apparentemente con tutte le intenzioni di godersi la vita oltre il campo da gioco. Ed è lì che Chi l’ha sorpreso.



Le foto esclusive mostrano il campione altoatesino come non lo si era davvero mai visto, durante momenti di autentica complicità e passione. Nell’intimità della villa sul mare di Porto Rafael, si vedono Jannik e Laila giocare in piscina, scherzare, ridere a crepapelle e amoreggiare liberamente, del tutto a loro agio.



Immagini che confermano nei fatti quanto confidato dallo stesso tennista al Telegraph: “Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo” e “devo riprendermi un pezzo di vita”. Dopo i mesi complessi legati al caso Clostebol, la defaillance al Roland Garros e le fatiche dei recenti tornei, il ventiquattrenne sembra aver trovato anche grazie a Laila il perfetto equilibrio tra l’impegno agonistico e il meritato svago di un ragazzo della sua età. Tra giornate trascorse in villa, cene serali e persino una spesa al discount, il campione azzurro mostra così il suo lato più spontaneo e umano.