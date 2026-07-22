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mercoledì 22 luglio 2026

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Sinner con Laila Hasanovic in Sardegna, vacanza di passione

Sinner con Laila Hasanovic in Sardegna, vacanza di passione
Laila Hasanovic con Jannik Sinner alle Atp Finals (Foto Marco Alpozzi/LaPresse)
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Le foto su Chi

È un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che vediamo sulla copertina del numero di Chi in edicola questa settimana. Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l’inseparabile cane Snoopy, apparentemente con tutte le intenzioni di godersi la vita oltre il campo da gioco. Ed è lì che Chi l’ha sorpreso.

Sinner con Laila Hasanovic in Sardegna, vacanza di passione


Le foto esclusive mostrano il campione altoatesino come non lo si era davvero mai visto, durante momenti di autentica complicità e passione. Nell’intimità della villa sul mare di Porto Rafael, si vedono Jannik e Laila giocare in piscina, scherzare, ridere a crepapelle e amoreggiare liberamente, del tutto a loro agio.

Sinner con Laila Hasanovic in Sardegna, vacanza di passione


Immagini che confermano nei fatti quanto confidato dallo stesso tennista al Telegraph: “Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo” e “devo riprendermi un pezzo di vita”. Dopo i mesi complessi legati al caso Clostebol, la defaillance al Roland Garros e le fatiche dei recenti tornei, il ventiquattrenne sembra aver trovato anche grazie a Laila il perfetto equilibrio tra l’impegno agonistico e il meritato svago di un ragazzo della sua età. Tra giornate trascorse in villa, cene serali e persino una spesa al discount, il campione azzurro mostra così il suo lato più spontaneo e umano.

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