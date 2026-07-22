Lutto per Montella, è morta la sorella Caterina

Grave lutto per il tecnico italiano Vincenzo Montella, ct della nazionale di calcio della Turchia. La Federazione calcistica turca (Tff) ha annunciato in un comunicato che Caterina Montella, sorella del tecnico, è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nella sua abitazione.
“Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella , avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. I funerali di Caterina Montella si terranno oggi alle 16.30 (ora locale) presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli. A nome della Federazione Calcistica Turca, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Caterina Montella, in particolare al nostro commissario tecnico della Nazionale”, è quanto si legge nel comunicato della federazione turca.