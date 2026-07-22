Bologna, spara ai ladri con una 357 Magnum per sventare un furto: denunciato per porto d’armi scaduto

È stato denunciato dalla Procura di Bologna il 63enne che all’alba del 19 luglio aveva esploso alcuni colpi di pistola per mettere in fuga un gruppo di ladri sorpresi durante un tentativo di furto in un’azienda elettromeccanica di Crespellano, nel Bolognese.

I Carabinieri gli contestano il porto abusivo di armi, l’esercizio abusivo della professione di guardia particolare giurata e le accensioni ed esplosioni pericolose. Dagli accertamenti è infatti emerso che il porto d’armi per difesa personale era scaduto dal 2014 e che l’uomo non era in possesso del decreto prefettizio necessario per svolgere l’attività di vigilanza. I Carabinieri hanno quindi sequestrato il revolver calibro 357 Magnum utilizzato durante l’intervento, oltre ad altre cinque armi regolarmente denunciate e custodite nella sua abitazione: due fucili e tre pistole.

Il tentativo di furto e gli spari

L’allarme antintrusione dell’azienda era scattato alle 6.16 del mattino. Raggiunto lo stabilimento, il 63enne, che vive in un locale adiacente, ha raccontato ai Carabinieri di aver impugnato il proprio revolver per controllare l’area. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe sorpreso un uomo alla guida di un muletto mentre trasportava bobine di rame verso due furgoni con l’aiuto di alcuni complici. Il conducente del mezzo, una volta scoperto, avrebbe puntato il muletto contro di lui. Sentendosi minacciato, il 63enne ha quindi esploso tutti i colpi contenuti nel tamburo della pistola. I proiettili, anche a causa del rinculo dell’arma, hanno però colpito la parete dell’azienda senza ferire nessuno.

Dopo gli spari, i ladri hanno abbandonato sul posto i due furgoni e la refurtiva, fuggendo a bordo di una Fiat Punto in direzione di Zola Predosa. L’auto è stata successivamente ritrovata abbandonata perché danneggiata durante la fuga. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria.