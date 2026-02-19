Industrie De Nora accelera sulla decarbonizzazione. Punto centrale è il progetto globale dedicato ai propri siti produttivi, attraverso l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli stabilimenti in Giappone e in Cina.

De Nora – che è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, attiva nelle tecnologie sostenibili e nell’industria dell’idrogeno verde – intende così contribuire al progressivo raggiungimento degli obiettivi del Piano di sostenibilità al 2030.

I nuovi impianti portano la capacità complessiva installata potenziale del gruppo a 6,3 GWh (Gigawattora) all’anno.

In particolare sono state completate le installazioni al sito produttivo di Okayama, in Giappone, e allo stabilimento di Suzhou in Cina con una capacità potenziale annua complessiva di circa 1,2 GWh. Gli impianti installati entreranno progressivamente in funzione nel corso dei prossimi trimestri dell’anno. I nuovi impianti fotovoltaici copriranno a regime circa il 35% del fabbisogno energetico del sito giapponese e il 15% di quello del sito cinese; e rappresentano – viene spiegato – ”un ulteriore tassello del processo di decarbonizzazione di tutti i siti produttivi di De Nora a livello globale”.

Le nuove installazioni si aggiungono a quelle già realizzate ed entrate in funzione negli ultimi due anni nei siti produttivi del gruppo in Brasile, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina e Italia, portando a 11 il numero complessivo di siti dotati di impianti fotovoltaici e rafforzando ulteriormente l’impegno di De Nora nella transizione energetica.

Il progetto rientra nel Piano di sostenibilità del gruppo e contribuisce al raggiungimento del target di riduzione del 50% delle emissioni scope 1 e 2 e dell’obiettivo di 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, mirato alla riduzione della propria carbon footprint. Nel 2024 l’energia da fonti rinnovabili aveva rappresentato il 29% dei consumi, in forte crescita rispetto al 3% del 2023.

”Il nostro percorso di sostenibilità prosegue con determinazione, grazie all’impegno costante del management e al contributo attivo di tutti i siti produttivi internazionali – osserva Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora – le strategie di decarbonizzazione e di incremento dell’energia rinnovabile non rispondono esclusivamente a obiettivi ambientali ma rappresentano anche una leva strategica per aumentare l’efficienza operativa, ridurre i rischi legati alle fonti di approvvigionamento, e creare valore economico nel lungo periodo, generando al contempo un impatto positivo sull’ambiente”.