giovedì 19 febbraio 2026

Industrie De Nora accelera sulla decarbonizzazione

Tommaso Tetro
Con il progetto globale dedicato ai propri siti produttivi, attraverso l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli stabilimenti in Giappone e in Cina. In linea con il Piano di sostenibilità al 2030, l’ad Dellachà: ”Il nostro percorso di sostenibilità prosegue con determinazione”.

Industrie De Nora accelera sulla decarbonizzazione. Punto centrale è il progetto globale dedicato ai propri siti produttivi, attraverso l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli stabilimenti in Giappone e in Cina.

De Nora – che è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, attiva nelle tecnologie sostenibili e nell’industria dell’idrogeno verde – intende così contribuire al progressivo raggiungimento degli obiettivi del Piano di sostenibilità al 2030.

I nuovi impianti portano la capacità complessiva installata potenziale del gruppo a 6,3 GWh (Gigawattora) all’anno.

In particolare sono state completate le installazioni al sito produttivo di Okayama, in Giappone, e allo stabilimento di Suzhou in Cina con una capacità potenziale annua complessiva di circa 1,2 GWh. Gli impianti installati entreranno progressivamente in funzione nel corso dei prossimi trimestri dell’anno. I nuovi impianti fotovoltaici copriranno a regime circa il 35% del fabbisogno energetico del sito giapponese e il 15% di quello del sito cinese; e rappresentano – viene spiegato – ”un ulteriore tassello del processo di decarbonizzazione di tutti i siti produttivi di De Nora a livello globale”.

Le nuove installazioni si aggiungono a quelle già realizzate ed entrate in funzione negli ultimi due anni nei siti produttivi del gruppo in Brasile, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina e Italia, portando a 11 il numero complessivo di siti dotati di impianti fotovoltaici e rafforzando ulteriormente l’impegno di De Nora nella transizione energetica.

Il progetto rientra nel Piano di sostenibilità del gruppo e contribuisce al raggiungimento del target di riduzione del 50% delle emissioni scope 1 e 2 e dell’obiettivo di 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, mirato alla riduzione della propria carbon footprint. Nel 2024 l’energia da fonti rinnovabili aveva rappresentato il 29% dei consumi, in forte crescita rispetto al 3% del 2023.

”Il nostro percorso di sostenibilità prosegue con determinazione, grazie all’impegno costante del management e al contributo attivo di tutti i siti produttivi internazionali – osserva Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora – le strategie di decarbonizzazione e di incremento dell’energia rinnovabile non rispondono esclusivamente a obiettivi ambientali ma rappresentano anche una leva strategica per aumentare l’efficienza operativa, ridurre i rischi legati alle fonti di approvvigionamento, e creare valore economico nel lungo periodo, generando al contempo un impatto positivo sull’ambiente”.

