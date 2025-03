Tra le accuse compaiono diffamazione e violazione proprietà privata. La ong: "Rischio bancarotta"

Greenpeace dovrà pagare oltre 650 milioni di dollari di danni per diffamazione e altre accuse avanzate da una compagnia petrolifera in relazione alle proteste contro la costruzione dell’oleodotto Dakota Access in North Dakota.

Le accuse

La Energy Transfer, con sede a Dallas, e la sua controllata Dakota Access avevano accusato Greenpeace International, con sede nei Paesi Bassi, Greenpeace Usa e il braccio finanziario Greenpeace Fund Inc. di diffamazione, violazione di proprietà privata, disturbo, cospirazione civile e altri atti illeciti. Greenpeace Usa è stata ritenuta responsabile di tutte le accuse, mentre le altre entità sono state giudicate colpevoli solo di alcune. I danni da pagare saranno suddivisi in diverse somme tra le tre entità. L’importo totale dei danni ammonta a quasi 666,9 milioni di dollari. La giuria ha stabilito che Greenpeace Usa dovrà pagare la parte più consistente, quasi 404 milioni di dollari, mentre Greenpeace Fund Inc. e Greenpeace International dovranno ciascuna versare circa 131 milioni di dollari.

Rischio bancarotta per Greenpeace

Greenpeace aveva già dichiarato che una condanna per una somma così elevata potrebbe portare l’organizzazione alla bancarotta. Dopo il verdetto della giuria composta da nove membri, la consulente legale di Greenpeace, Deepa Padmanabha, ha affermato che il lavoro del gruppo “non si fermerà mai”. “Questo è il messaggio più importante di oggi, e ora usciamo da qui per riunirci e decidere quali saranno i nostri prossimi passi”, ha detto Padmanabha ai giornalisti fuori dal tribunale. L’organizzazione ha poi annunciato che intende fare appello contro la decisione.

🚨BREAKING🚨 The trial verdict is in. A jury in the Morton County courthouse found Greenpeace International and two Greenpeace entities in the United States liable for over US$ 660 million combined in Energy Transfer’s meritless SLAPP lawsuit.#WeWillNotBeSilenced pic.twitter.com/Rk1m8MECpT — Greenpeace International (@Greenpeace) March 19, 2025

“Lotta contro compagnie petrolifere non finisce qui”

“La lotta contro le grandi compagnie petrolifere non finisce oggi,” ha dichiarato Kristin Casper, consulente generale di Greenpeace International. “Sappiamo che la legge e la verità sono dalla nostra parte“, ha spiegato, aggiungendo che il gruppo affronterà Energy Transfer in tribunale a luglio ad Amsterdam in una causa per intimidazione presentata il mese scorso.

