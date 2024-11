Gli attivisti di Greenpeace hanno protestato a Roma davanti alla sede del colosso petrolifero italiano Eni per chiedere un “rimborso” per i disastri climatici che, secondo loro, provoca con le sue emissioni. Come parte della loro protesta, hanno svuotato un camion di mobili, giocattoli e oggetti danneggiati dalle alluvioni sulla strada di fronte all’edificio dell’Eni. Gli oggetti sono stati recuperati dalle recenti alluvioni nella regione italiana dell’Emilia Romagna e in quella brasiliana del Rio Grande do Sul.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata