La temperatura media globale dell'ultimo anno è la più alta mai registrata

Maggio 2024 è stato il mese di maggio più caldo di sempre. Lo rivela il Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (Copernicus climate change service-C3s), implementato dalla commissione Europea, facendo presente che si tratta del 12esimo mese consecutivo, quindi di un anno di temperature record, e dell’11esimo di fila che supera di 1,5 gradi centigradi la media del periodo pre-industriale (prima soglia di riferimento indicata nell’accordo di Parigi, la Cop21). La temperatura media globale dell’ultimo anno (giugno 2023-maggio 2024) è “la più alta mai registrata“.

Clima, Copernicus: “Temperatura media globale aumentata di 0,65 gradi”

“Il mese appena trascorso – spiega Copernicus – è stato il maggio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura superficiale media globale superiore di 0,65 gradi centigradi rispetto alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020. Inoltre maggio 2024 ha segnato il 12esimo mese consecutivo in cui la temperatura media globale ha raggiunto un valore record per il mese corrispondente. La temperatura media globale di maggio 2024 è stata di 1,52 gradi centigradi al di sopra della media pre-industriale del periodo di riferimento tra il 1850 e il 1900, segnando l’11esimo mese consecutivo (da luglio 2023) con temperature pari o superiori a 1,5 gradi”. La striscia di 12 mesi viene confermata in concomitanza con la pubblicazione da parte dell’Organizzazione meteorologica mondiale e dell’Ufficio meteorologico del Regno Unito dell’aggiornamento delle previsioni climatiche da annuali a decadali, che sintetizza le previsioni (annuali e decadali) per il prossimo futuro per il periodo compreso tra il 2024 e il 2028. Il rapporto mostra, tra i tanti risultati, che è probabile che almeno uno dei prossimi cinque anni sarà il più caldo mai registrato, battendo lo scorso 2023.

