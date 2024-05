Il presidente della Repubblica: "Veniamo distratti da guerre, contrapposizioni, terrorismo, fenomeni frequenti che non vorremmo vedere"

“Sofia Goggia e Federica Brignone hanno parlato dell’impegno del contribuire alla coscienza della salvaguardia del pianeta. È la sfida principale che l’umanità ha davanti a sé, da cui si viene spesso distratti da guerre, contrapposizioni, terrorismo, da fenomeni che non vorremmo vedere ma che sono frequenti. E d’altronde, come ricordava il presidente Roda, chi può essere sensibile a questo tema così decisivo per il futuro più delle persone che frequentano la montagna?”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della Federazione Italiana Sport Invernali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata