In Italia dopo quattro mesi e mezzo arriva l’overshoot day, il giorno in cui abbiamo finito le risorse naturali a disposizione per l’anno in corso, la campagna Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente, l’importanza delle api per gli ecosistemi e la vita sulla Terra in un progetto ad hoc. Ecco l’edizione del Tg Green di questa settimana.

