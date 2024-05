Le immagini diffuse nella Giornata dedicata alla Biodiversità

Un lupo, un maschio adulto, è stato ripreso da una fototrappola installata nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello dai ricercatori della Fondazione Ethoikos. Il video è stato diffuso in occasione della Giornata dedicata alla Biodiversità. Sta per concludersi, intanto, il mese dedicato alle Oasi: fino a domenica 26 maggio ancora tanti appuntamenti per immergersi nella natura in una delle 100 aree protette dal WWF in Italia.

