Il sindaco di Milano: "Problema che rigurda tutta la Pianura Padana, non solo la città"

L’inquinamento è sempre al centro dell’attenzione di molti sindaci del Nord Italia, compreso Giuseppe Sala. “L’incontro di oggi parte dalla consapevolezza che quello dell’inquinamento non è un tema che si riduce alcune città, ma è un tema della Pianura Padana. Se noi vogliamo fare il male di questo tema dobbiamo etichettarlo come ‘di sinistra’, oppure con la destra che non è sensibile”, ha dichiarato il sindaco di Milano arrivando all’incontro ‘Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri’, in corso nel capoluogo lombardo. “Io credo che sia il momento di metterci assieme perché è una questione che i nostri cittadini sentono e per metterci assieme la via migliore è coinvolgere i sindaci che hanno sempre dimostrato di essere un po’ più pragmatici. Da oggi si parte e poi serve lavorare nella consapevolezza che i sindaci da soli possono fare fino a un certo punto. Quindi noi oggi vogliamo dimostrare che stiamo facendo delle cose per coinvolgere governo e Unione Europea su un tema che ormai è un tema decisivo per i futuri di questo territorio”, ha aggiunto.

