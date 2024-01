Superati i 48° registrati nelle città greche di Atene ed Elefsina nel luglio 1977

L’agenzia meteorologica delle Nazioni Unite ha confermato martedì che la lettura di 48,8 gradi Celsius (119,8 gradi Fahrenheit) avvenuta in Sicilia tre anni fa, l’11 agosto 2021, è ufficialmente la temperatura più calda mai registrata in Europa. La cifra, afferma l’Organizzazione meteorologica mondiale, ha superato il precedente record europeo di caldo di 48°C registrato nelle città greche di Atene ed Elefsina nel luglio 1977. Randall Cerveny, referente sul clima e sugli eventi meteorologici estremi per l’Organizzazione meteorologica mondiale, ha affermato che la conferma del record è arrivata dopo una lunga indagine che ha richiesto “cure meticolose” da parte dell’agenzia. “Questa indagine dimostra la tendenza allarmante che porta a record continui di temperature elevate in specifiche regioni del mondo”, ha affermato Cerveny.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata