Lo fanno sapere le autorità australiane. Il corallo rischia di non sopravvivere

L’agenzia governativa che gestisce la Grande Barriera Corallina per l’Australia, ha affermato che l’area è stata colpita da un diffuso e grave evento di sbiancamento. Secondo la Great Barrier Reef Marine Park Authority, è il più grave danno di questo tipo da due anni a questa parte. A causare lo sbiancamento settimane di caldo insolito. Queste condizioni sono potenzialmente letali per il corallo che per sopravvivere ha bisogno che la temperatura dell’acqua si raffreddi in breve tempo. La notizia arriva pochi giorni prima che una missione delle Nazioni Unite visiti l’Australia per valutare nuovamente se la barriera corallina dovrebbe essere nell’elenco del patrimonio mondiale “in pericolo”.

