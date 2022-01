Il peso nel 2022 potrebbe infatti aggirarsi intorno ai 1.000 euro a famiglia

Lavori in corso a Palazzo Chigi sul rincaro dei prezzi dell’energia. Il governo è infatti al lavoro su un pacchetto di “ulteriori misure” per “attenuare l’impatto” degli aumenti di luce e gas. Si punta a un decreto ad hoc entro fine mese, con interventi ampi e “strutturali” e particolare attenzione al nodo delle società quotate in Borsa che si occupano di energia.

Prima preoccupazione: aiutare famiglie e imprese. Sulle prime, il peso nel 2022 potrebbe infatti aggirarsi intorno ai 1.000 euro secondo gli osservatori; mentre sulle imprese avrebbe, sempre nel 2022 – a detta del delegato del presidente di Confindustria per l’energia Aurelio Regina – un carico pari “a 37 miliardi, quanto una Manovra finanziaria”. Guarda invece alle promesse sulla transizione ecologica Legambiente: “Il rincaro delle bollette non si risolve attraverso un’insensata corsa al gas e al nucleare, ma puntando su fonti pulite, efficienza e auto-produzione; se anche solo il 50% delle rinnovabili oggi sulla carta venisse realizzato, l’Italia avrebbe anche già raggiunto gli obiettivi climatici europei”.

Il documento contenente la proposta con le misure anti-rincaro è stato consegnato al premier Mario Draghi a inizio gennaio dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Sul provvedimento – che oltre a prevedere misure strutturali dovrebbe toccare una decina di punti fondamentali per ammorbidire la corsa dei prezzi (Iva, contributo di solidarietà da parte dei produttori, aste CO2) – è ora aperta una valutazione da parte tecnici. Una riunione tra capi di gabinetto e direttori generali dei ministeri coinvolti (Transizione ecologica, Economia, Sviluppo economico) è già servita a mettere in fila gli interventi più urgenti. Dopodiché l’intero schema finirà sul tavolo della discussione politica, coinvolgendo i ministri e i capidelegazione degli schieramenti delle forze in campo. Al tema tiene da vicino il leader della Lega Matteo Salvini che parla di “emergenza nazionale” invocando “un decreto urgente per evitare la chiusura delle aziende e consentire alle famiglie di non stare al freddo e al buio”. Anche Pd e M5s (che chiedono anche il rilancio dei certificati bianchi) raccolgono il grido d’aiuto contro l’impennata delle bollette. E chiedono al più presto un nuovo scostamento di bilancio che possa servire a liberare risorse per calmierare le bollette.

L’attenzione posta al provvedimento resta alta, visto che potrebbero trovare posto le ipotesi sull’incremento della produzione di gas nazionale, oltre al nodo degli ‘effetti’ che queste misure potrebbero avere sulle società energetiche quotate in Borsa.

