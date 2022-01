Il leader della Lega: "Contento che anche l'esecutivo adesso ci segua"

(LaPresse) ”Sul caro bollette per luce e gas il governo deve approvare un decreto urgente entro gennaio per stoppare i rincari, contento che il ministro Cingolani lo abbia annunciato ieri”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una iniziativa elettorale a sostegno di Simonetta Matone per le elezioni suppletive del collegio 1 di Roma.

