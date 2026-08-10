Anne Hathaway incinta, sul red carpet il pancione in bella vista: le foto

Anne Hathaway si è presa la scena sul red carpet dell’anteprima mondiale del film ‘The End of Oak Strett’. L’attrice 43enne ha deciso di indossare un look che mettesse in risalto il suo pancione, con un top in raso azzurro corto sul davanti, studiato per lasciare scoperto il ventre.

Hathaway è incinta del terzo figlio. Lei e il marito Adam Shulman sono sposati dal 2012 e sono già genitori di due bambini: Jonathan, 10 anni, e Jack, 6. L’attrice ha rivelato la nuova gravidanza solo il 19 giugno, mantenendo la notizia privata durante tutto il tour per la promozione del ‘Diavolo veste Prada 2‘.