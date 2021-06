Elite, Netflix, Instagram

Dopo il grande successo della quarta stagione, appena sbarcata su Netflix, già si parla delle prossime puntate della serie tv spagnola

Su Netflix è appena sbarcata la quarta stagione ma gli occhi di fan e appassionati sono già tutti puntati sulla quinta. Si tratta di “Elite”, la serie spagnola che racconta le storie di un gruppo di adolescenti in un prestigioso liceo privato di Madrid, Las Encinas.

Mentre la quarta stagione, disponibile su Netflix, è stata divorata dagli spettatori, confermando il grandissimo successo della serie, dalla Spagna fanno sapere le riprese della quinta stagione, iniziate tra febbraio e marzo 2021, sarebbero appena terminate.

Elite 5: anticipazioni su trama e cast

Confermata la presenza delle attrici Claudia Salas e Martina Cariddi, che interpretano Rebecka e Mancia, anche per la quinta stagione, così come sono state annunciate una serie di new entry, tra cui l’attrice argentina Valentina Zenere, l’attore brasiliano André Lamoglia e l’attore francese Nourou Adam.

Non solo: sono diverse le storie rimaste “aperte” al termine della quarta stagione, tanto da lasciar ipotizzare alcuni addii ma anche ritorni inaspettati. Non ci saranno, infatti, Miguel Bernardeau e Arón Piper, con i loro personaggi usciti di scena, mentre si parla di due ritorni molto importanti.

Secondo voci, non ancora confermate, potrebbero rientrare infatti due personaggi molto amati dal pubblico: Carla Rosón Caleruega, interpretata da Ester Expósito, e Lucrecia, interpretata da Danna Paola. “Elite 5” potrebbe arrivare su Netflix a fine 2021 o inizio 2022: molto dipenderà dalla scelta di Netflix, già pronta a lanciare la stagione conclusiva de “La Casa di Carta”, divisa in due parti, il 3 settembre e il 3 dicembre 2021.

