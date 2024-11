La procura di Roma ha aperto un'indagine dopo la denuncia della conduttrice: "Ha lasciato la figlia minore sola in casa"

La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato per abbandono di minore, nei confronti dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Secondo quanto si apprende, gli agenti del commissariato di polizia di Ponte Milvio sarebbero intervenuti nell’abitazione del calciatore, dopo che l’ex moglie Ilary Blasi aveva chiamato il 112 per segnalare che dopo una videochiamata con figlia di 8 anni, quest’ultima le avrebbe riferito che il padre l’aveva lasciata sola in casa. Ma quando la polizia è arrivata ha trovato la bambina con la baby sitter.

