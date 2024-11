L'indiscrezione, dopo Totti forse una nuova famiglia con Bastian Muller

Novità in vista per Ilary Blasi, ‘Diva e Donna’ pubblica alcune foto nelle quali sembrerebbe incinta. “Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo” scrive il settimanale in un post su Instagram. “Con Bastian un figlio in arrivo” è il titolo del pezzo di gossip. Si tratta del calciatore tedesco Bastian Muller.

La separazione da Totti è ormai definitiva da tempo. Anche l’ex calciatore è quotidianamente sui giornali, per gossip e non solo: solo ieri il suo abbraccio con Renato Zero al concerto dell’artista è diventato virale sui social.

La rottura tra Ilary Blasi e Totti ha tenuto banco per diverso tempo, con le liti, diventate pubbliche, sui rolex, le borse firmate, e i presunti tradimenti incrociati.

