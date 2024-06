Il cantante ospite su Twitch dallo streamer Grenbaud

Fedez è stato ospite in una recente live su Twitch dello streamer italiano Grenbaud. Il cantante ha risposto a molte domande, tra cui ovviamente quelle sulla sua relazione con Chiara Ferragni, protagonista anche del suo nuovo singolo assieme a Emis Killa: “Parlo di una relazione tossica, in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno”.

Fedez sui figli: “È complicato, lotto per vederli il più possibile”

Il cantante ha poi proseguito dicendo che nella canzone si rivolge anche alle persone che circondano l’ex moglie: “Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o fare vacanza”.

Fedez ha poi risposto a una domanda di uno spettatore che gli chiedeva ogni quanto vedesse i suoi figli: “È un argomento complicato, lotto per vederli il più possibile“.

