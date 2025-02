Il cantante non commenta le voci diffuse da Fabrizio Corona di un suo presunto vecchio flirt con l'imprenditrice e influencer

“In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e non seguo il gossip, non mi piace, non mi appartiene “. Lo ha detto Achille Lauro in conferenza stampa a Milano in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, rispondendo a una domanda sulla vicenda Fedez e Ferragni e il flirt con l’imprenditrice influencer attribuitogli da Fabrizio Corona.

“Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”, ha aggiunto il cantautore romano, che sarà all’Ariston in gara con il brano ‘Incoscienti Giovani’.

Corona ad Achille Lauro: “Parli di violenza sulle donne per ripulirti l’immagine”

Quasi immediata la risposta di Fabrizio Corona ad Achille Lauro. “Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine”, scrive in un post sui social l’ex re dei paparazzi.

