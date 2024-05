I botta e risposta tra il cantante e l'influencer dopo la separazione

La tensione tra Chiara Ferragni e Fedez, si fa sempre più alta. Sembrano, infatti, molto lontani i momenti in cui i Ferragnez si dedicavano canzoni e storie (Instagram) d’amore.

Il nuovo singolo di Federico Leonardo Lucia in collaborazione con l’amico e collega Emis Killa uscirà il 31 maggio. Nel brano, dal titolo “Sexy Shop“, il rapper alluderebbe al loro matrimonio finito male: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”. Il testo della canzone racconta le dinamiche di una storia che sembrava “infinita” solo in apparenza e dei sentimenti paragonati alla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Anche Chiara Ferragni non sta con le mani in mano e sembra provocare l’ex su Instagram con post e storie: in una di queste posa vicino alla statua di Napoleone ridendo, il riferimento potrebbe essere un episodio che risale al 2017, quando Marracash definì Fedez “un nano con la sindrome di Napoleone”. Non solo, l’influencer risponde con i cuori a chi ridicolizza Fedez nei commenti ai suoi post.

I due, che insieme hanno due figli, Leone e Vittoria, avevano giurato che avrebbero mantenuto un rapporto civile proprio per il bene dei bambini ma sembrano pronti a una guerra a colpi di frecciatine e provocazioni.

