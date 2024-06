Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso del rapper contro il sequestro del podcast

La telenovela è finita. La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio s.r.l. è terminata a favore di Luis Sal: lo scorso 28 maggio 2024 il Tribunale di Milano con una decisione riservata, resa nota in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez) nei confronti della società di Luis, difesa dall’avvocato Nicolò Ferrarini del Foro di Modena, spegnendo così l’ultimo tentativo di Fedez di riprendersi il podcast dopo il precedente provvedimento di sequestro dello scorso febbraio che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario. Già all’epoca del sequestro la conduzione del podcast era da subito passata a Luis Sal, esautorando Fedez nella gestione precedente. Oggi le parti si sono ritrovate davanti ad uno studio notarile per certificare la ‘vittoria’ di Luis Sal che ha acquisito il 100% delle quote societarie, a seguito del riconoscimento formale da parte di Doom che le loro quote erano da ritenersi cedute a Luis Sal già dal dicembre 2023 e alle condizioni poste da quest’ultimo.

La decisione dei giudici

I giudici, applicando un provvedimento unico nel suo genere, tra i primi resi in Italia sul funzionamento della clausola statutaria detta della ‘roulette russa’, oggetto del contendere, hanno confermato che la società di Luis ha diritto a rilevare le quote della società di Fedez; nonostante l’ostinazione di Fedez nel non applicare pubblicamente e legalmente le regole statutarie il cui significato è stato poi valutato dai Giudici come ‘chiaro’. Contestualmente la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratrice della Muschio Selvaggio s.r.l., in favore di Zubaer Adbhuiya Hossain e di Lussorio Piras, entrambi nominati Amministratori Delegati dalla società Luisolve s.r.l. che ha ora saldamente il controllo.

Fedez: “Lascio Muschio Selvaggio”

“Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio”. Lo scrive in una story su Instagram Fedez. “Ringraziamo tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all’ultimo – ha aggiunto -. E’ stato un fantastico viaggio durato quattro anni, grazie di tutto“.

