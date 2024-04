Foto Instagram @fedez

Il rapper annuncia di essere il nuovo Ceo della casa di moda, ma poi svela lo scherzo

L’annuncio aveva fatto scalpore. In molti ci avevano creduto, considerando anche il grande rapporto di amicizia che lega il rapper a Donatella Versace. “Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace. Grazie Donatella Versace per la fiducia”. Così Fedez in una story Instagram a corredo di una foto di gruppo con la stilista e lo staff della famosa casa di moda. Pochi minuti dopo, la smentita e la rivelazione che si è trattato di uno scherzo.

“Prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia, stavamo scherzando, non sono il ceo di Versace, che anzi saluto, si chiama Emanuel. Ciao Emanuel”, ha spiegato il cantante tra le risate generali.

Il rientro in Italia dopo il viaggio negli Usa

Nelle scorse ore Fedez ha fatto rientro in Italia dopo aver partecipato a Los Angeles al Coachella. Prima di sbarcare all’evento ha trascorso dei giorni a Miami con i suoi due figli Leone e Vittoria.

