Donald Trump: “Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk”. Ny Post: è il 22enne Tyler Robinson

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato “con un alto grado di certezza” che il sospettato dell’omicidio di Charlie Kirk è stato catturato dalle autorità.

Segnalazione da persona vicina al sospettato

Nel corso di un’intervista a Fox News, Trump ha aggiunto che l’uomo sospettato di essere il killer di Kirk è stato consegnato alle autorità “da qualcuno che gli era molto vicino”.

Trump spera nella pena di morte per il killer

Trump ha espresso anche le sue speranze riguardo al processo: “Immagino che verrà dichiarato colpevole – e spero che venga condannato a morte”. Il presidente ha sottolineato che Charlie Kirk “non meritava questo” e ha ricordato che nello Utah esiste la pena di morte, aggiungendo: “Lì c’è un ottimo governatore”.

Confessione al padre

Secondo quanto riportato dalla CNN, l’uomo in custodia avrebbe confessato al padre di essere stato lui a sparare a Charlie Kirk. Il genitore avrebbe quindi informato le autorità e tenuto sotto controllo il figlio fino all’arrivo della polizia. Nella stessa intervista il tycoon ha affermato che proprio il padre del presunto killer avrebbe convinto il figlio a consegnarsi. Trump ha aggiunto che le sue affermazioni potrebbero essere “soggette a correzioni” in quanto frutto di un breve aggiornamento orale avvenuto poco prima della sua intervista.

Omicidio di Kirk: episodio isolato

Trump ha affermato che l’omicidio di Charlie Kirk dovrebbe essere un episodio isolato. “Sembra che lo sia”, ha dichiarato durante l’intervista a Fox News, sottolineando che non ci sono segnali di collegamenti con altri eventi simili.

Trump non ha voluto guardare il video della sparatoria

Il presidente ha aggiunto di non aver voluto vedere il video della sparatoria in cui è stato ucciso Kirk: “Non volevo ricordare Charlie in quel modo”, ha spiegato, evidenziando il suo rispetto per la memoria della vittima.

L’organizzazione Turning Point USA continuerà

Trump ha anche parlato del futuro dell’organizzazione politica di Charlie Kirk, Turning Point USA. “Aveva una passione per questo. Ho parlato con sua moglie ieri. È devastata, ma vogliono continuare a mandare avanti Turning Point”, ha dichiarato. Trump ha aggiunto che sono state effettuate alcune donazioni a sostegno dell’organizzazione, confermando l’intenzione di portare avanti il lavoro di mobilitazione dei giovani elettori iniziato da Kirk.

Ny Post: il killer di Kirk è il 22enne Tyler Robinson

La persona arrestata in quanto sospettata di essere il killer di Charlie Kirk sarebbe il 22enne Tyler Robinson originario dello Utah. Lo scrive il New York Post citando fonti delle forze dell’ordine. Il giovane sarebbe stato denunciato dal padre.

Nyt: “Sospetto killer Kirk fermato a 400km da luogo delitto”

La persona attualmente in custodia da parte delle forze di polizia perché sospettata di essere il killer di Charlie Kirk sarebbe stata arrestata attorno alle 23 di ieri sera ora locale a St. George, nello Utah, circa 400 chilometri a sud-ovest del campus dove è avvenuto l’omicidio. Lo scrive il New York Times.

Un nuovo video mostra il sospettato in fuga

Un nuovo video diffuso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza (DPS) dello Utah mostra il sospettato mentre corre sul tetto di un edificio scolastico e si dirige verso la zona boscosa dove le autorità hanno trovato la pistola. Lo ha dichiarato il commissario del DPS, Beau Mason, in conferenza stampa. Nelle immagini si vede il sospettato scendere dall’edificio, lasciando impronte di mani che potrebbero contenere tracce di DNA e un’impronta di scarpe, correre su un prato vicino a un parcheggio e dirigersi verso la zona boschiva adiacente.