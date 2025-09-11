Charlie Kirk, chi era la star dei giovani conservatori Usa

Charlie Kirk, attivista politico conservatore e co-fondatore di Turning Point Usa, era una figura di spicco nell’universo conservatore che ruota attorno al movimento Maga. Mentre Donald Trump rifondava il Partito repubblicano, il 31enne incarnava il nuovo conservatorismo populista del partito nell’era dei social media.

Il coinvolgimento di Kirk è iniziato sulla scia del movimento del Tea Party ed è cresciuto con l’ascesa dell’attuale presidente Usa. Avendo co-fondato Turning Point nel 2012 all’età di 18 anni, era un importante sostenitore del tycoon e utilizzava la sua rete di organizzazioni no-profit per cercare di convincere i giovani elettori nei campus e nelle chiese a votare per Trump nel 2024.

L’evento a Orem faceva parte di un tour. L’attivista si recava spesso nei campus universitari, parlando e rispondendo alle domande del pubblico in scambi che spesso portavano a video virali. La sua apparizione alla Utah Valley University era la prima di un tour autunnale che avrebbe toccato 14 città. Anche stavolta era stato allestito il caratteristico “Prove Me Wrong Table”, il tavolo ‘dimostrami che ho torto’, durante il quale Kirk esortava quanti non erano d’accordo con lui a discutere di un argomento.

Vita privata

Nato il 14 ottobre 1993 ad Arlington Heights, periferia di Chicago, Illinois, era cresciuto nella vicina Prospect Heights. Cristiano evangelico, Kirk era sposato con Erika Frantzve dal 2021, podcaster e imprenditrice che ha vinto il concorso di Miss Arizona Usa nel 2012. La coppia aveva due figli, nati nel 2022 e nel 2024. Sui social vantava numerosi follower: 5.5 milioni su X e 8.6 milioni su Instagram. Inoltre presentava il The Charlie Kirk Show, un podcast che raggiungeva ogni mese oltre 500.000 ascoltatori.

Come è morto Charlie Kirk

Il 31enne è morto in seguito a una sparatoria alla Utah Valley University, a causa delle ferite riportate, mentre stata tenendo un comizio. Il tiratore avrebbe aperto il fuoco da un edificio del college a circa 200 metri di distanza, secondo quanto riportato da un portavoce alla Cnn. Le forze dell’ordine avevano comunicato di aver arrestato e interrogato il presunto killer che, però, è stato rilasciato. Il direttore dell’Fbi Kash Patel aveva aggiunto che “le indagini proseguono” e che continueranno a “diffondere informazioni nell’interesse della trasparenza”.