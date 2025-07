Per le autorità il bilancio è destinato ad aggravarsi. Trump dichiara lo stato di calamità, venerdì sarà nell'area colpita

Il rischio di inondazioni potenzialmente letali è ancora elevato nel Texas centrale, con ulteriori piogge in arrivo. La ricerca urgente dei dispersi continua dopo il diluvio nel fine settimana che ha ucciso almeno 82 persone, compresi bambini nei campi estivi. Le autorità affermano che il bilancio delle vittime aumenterà sicuramente. Il governatore Greg Abbott afferma che oltre 40 persone risultano disperse. I soccorritori hanno ora trovato 68 corpi nella contea di Kerr, dove un muro d’acqua si è riversato lungo il fiume Guadalupe. Lo sceriffo Larry Leitha afferma che tra le vittime ci sono 28 bambini. Abbott ha avvertito domenica che ulteriori cicli di forti piogge che si protrarranno fino a martedì potrebbero causare ulteriori inondazioni improvvise.

Trump probabilmente in Texas venerdì

Il presidente Usa, Donald Trump, ha promesso che il sostegno federale al Texas continuerà dopo le devastanti inondazioni che hanno causato decine di morti e ha annunciato che “probabilmente” si recherà in visita nello Stato venerdì. “Continueremo ad essere presenti. Stiamo lavorando a stretto contatto con i rappresentanti del Texas, ed è una cosa orribile quella che è accaduta, assolutamente orribile”, ha detto Trump mentre lasciava il New Jersey dopo un weekend nel suo golf club.

Dichiarato lo stato di calamità

Poco prima, sul suo social Truth, il tycoon ha annunciato di aver dichiarato lo stato di calamità. “Ho appena firmato una dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per garantire che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano immediatamente a disposizione le risorse di cui hanno bisogno”, si legge nel post. “Queste famiglie stanno vivendo una tragedia inimmaginabile, con molte vite perse e molte persone ancora disperse”, aggiunge.

“L’amministrazione Trump continua a lavorare a stretto contatto con i leader statali e locali. Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem era ieri sul posto con il governatore Greg Abbott, che sta lavorando duramente per aiutare la popolazione del suo grande Stato. La nostra incredibile Guardia Costiera degli Stati Uniti, insieme ai primi soccorritori statali, ha salvato più di 850 vite”, aggiunge Trump. Poi conclude il suo post con una frase tutta in maiuscolo: “Dio benedica le famiglie e Dio benedica il Texas!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata