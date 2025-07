Nelle inondazioni hanno perso la vita almeno 67 persone

Le impressionanti immagini del fiume di fango che ha attraversato la città di Georgetown, in Texas, nella giornata di venerdì, quando lo Stato americano è stato colpito da una violenta alluvione che ha ucciso almeno 67 persone e provocato decine di dispersi. Il video, filmato da un residente, mostra acque impetuose e in rapido movimento, mentre le piogge torrenziali si abbattevano con forza sulla regione. Le autorità evitano di fornire stime ufficiali sui dispersi: “La situazione è in continua evoluzione”, dicono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata