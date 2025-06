Esteso fino al 23 giugno lo stop al provvedimento dell'amministrazione di Donald Trump

La giudice federale statunitense Allison Burroughs ha esteso fino al 23 giugno lo stop al provvedimento dell’amministrazione di Donald Trump di vietare il rilascio dei visti agli studenti stranieri ammessi ad Harvard. Lo riporta Axios. Il precedente ordine temporaneo che bloccava l’effettività del provvedimento presentato lo scorso 4 giugno rimarrà dunque in vigore fino alla prossima settimana.

L’ordine del presidente Donald Trump di impedire agli studenti stranieri di frequentare l’Università di Harvard rimarrà temporaneamente sospeso a seguito di un’udienza tenutasi lunedì, durante la quale un avvocato dell’università della Ivy League ha affermato che i suoi studenti sono stati usati come “pedine”.

Burroughs ha preso la decisione durante un’udienza sulla richiesta di Harvard, a cui si era opposta l’amministrazione repubblicana di Trump. Burroughs aveva emesso l’ordinanza restrittiva iniziale il 5 giugno, che sarebbe scaduta giovedì.

La lotta di Trump contro Harvard

All’inizio di questo mese, Trump ha deciso di impedire agli studenti stranieri di entrare negli Stati Uniti per frequentare l’Università di Harvard, citando motivi di sicurezza nazionale. La decisione ha fatto seguito a un precedente tentativo del Dipartimento della Sicurezza Nazionale di revocare all’Università di Harvard la possibilità di ospitare studenti stranieri nel suo campus di Cambridge, nel Massachusetts. Burroughs ha temporaneamente bloccato anche questa misura e sta valutando se mantenerla in sospeso fino alla conclusione del caso. Ian Gershengorn, avvocato di Harvard, ha detto lunedì a Burroughs che Trump sta “usando gli studenti internazionali di Harvard come pedine”, sostenendo che l’amministrazione ha superato la sua autorità nel tentativo di vendicarsi contro l’università per non aver accettato le richieste del presidente.

Trump è in guerra con Harvard da mesi, dopo che l’università ha respinto una serie di richieste del governo volte ad affrontare le lamentele dei conservatori secondo cui l’università è diventata troppo liberale e ha tollerato molestie antisemite. I funzionari di Trump hanno tagliato più di 2,6 miliardi di dollari in sovvenzioni per la ricerca, hanno rescisso contratti federali e hanno minacciato di revocare l’esenzione fiscale. Gli studenti stranieri sono stati coinvolti nella battaglia ad aprile, quando il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha chiesto ad Harvard di consegnare una serie di documenti relativi ad attività pericolose o illegali compiute da studenti stranieri. Harvard afferma di aver ottemperato, ma Noem ha dichiarato che la risposta era insufficiente e il 22 maggio ha revocato la certificazione di Harvard nel Programma per studenti e visitatori di scambio.

La sanzione ha immediatamente messo Harvard in una posizione di svantaggio nella competizione per i migliori studenti del mondo e ha danneggiato la reputazione di Harvard come centro di ricerca globale, ha affermato l’università nella sua causa. “Senza i suoi studenti internazionali, Harvard non è Harvard”, si legge nella causa. La misura avrebbe sconvolto alcune scuole di specializzazione che reclutano molti studenti dall’estero. Alcune scuole all’estero hanno rapidamente offerto inviti agli studenti di Harvard, tra cui due università di Hong Kong. Il presidente di Harvard Alan Garber aveva precedentemente affermato che l’università ha apportato modifiche per combattere l’antisemitismo. Tuttavia, ha aggiunto che Harvard non si discosterà dai suoi “principi fondamentali e protetti dalla legge”, anche dopo aver ricevuto l’ultimatum federale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata