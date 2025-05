Prosegue il braccio di ferro tra la Casa Bianca e l'ateneo, che finora si è rifiutato di soddisfare le richieste dell'Amministrazione repubblicana

L’Amministrazione Trump ha bloccato la possibilità dell’Università di Harvard di iscrivere studenti internazionali, prendendo di mira una fonte di finanziamento cruciale per il college più antico e ricco del Paese. Lo riferisce il New York Times.

Il braccio di ferro tra Trump e Harvard

Si tratta di una significativa escalation nel braccio di ferro tra la Casa Bianca e l’ateneo, che finora si è rifiutato di soddisfare le richieste dell’Amministrazione riguardo alla gestione del curriculum accademico, le politiche di ammissione e le modalità di assunzione del personale docente.

Il governo ha notificato la decisione ad Harvard dopo un tira e molla nei giorni scorsi sulla legalità di una richiesta di documenti nell’ambito dell’indagine condotta del dipartimento per la Sicurezza Interna. “Vi scrivo per informarvi che, con effetto immediato, la certificazione del Programma Studenti e Visitatori di Scambio dell’Università di Harvard è revocata”, si legge in una lettera inviata all’università dalla segretaria per la Sicurezza interna, Kristi Noem. Una copia della lettera è stata ottenuta dal New York Times.

In precedenza la Casa Bianca aveva annunciato di aver congelato più di 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e 60 milioni di dollari in contratti alla prestigiosa università, dopo che l’istituto aveva respinto le richieste del tycoon che voleva ampie riforme del governo e della leadership dell’ateneo, nonché modifiche alle sue politiche di ammissione. Aveva inoltre chiesto, in una lettera, di verificare la diversità nel campus e di smettere di riconoscere alcuni club studenteschi. Harvard ha poi replicato annunciato di voler fare causa al governo repubblicano.

